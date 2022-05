Conselho de Disciplina instaura processo disciplinar ao FC Porto

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar ao FC Porto, por acontecimentos no jogo frente ao Portimonense, no Estádio do Dragão, na jornada 30 da I Liga.

Segundo o "MaisFutebol", o processo está relacionado com comportamento de adeptos e utilização de pirotecnia, na vitória, por 7-0, sobre os algarvios.

O mesmo se aplica ao Vitória de Guimarães, a que o CD também abriu um processo disciplinar, por incidentes no jogo com o Paços de Ferreira, no Estádio D. Afonso Henriques, também na jornada 30.