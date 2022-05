Manuel Serrão prevê Porto campeão na Luz, com uma festa "mais seca"

A duas jornadas do fim, ainda se fala em luta pelo título, embora dificilmente este campeonato escape ao FC Porto que, 11 anos depois, pode voltar a festejar no Estádio da Luz. De 2011, fica na memória dos adeptos o "banho" proporcionado aos campeões pelo sistema de rega e os festejos portistas, às escuras, porque alguém desligou os holofotes do Estádio da Luz.

Com ironia, Manuel Serrão espera que, dadas as boas relações entre Rui Costa e Pinto da Costa, desta vez haja "fair-play". O Porto está um empate de ser campeão, mas o empresário e adepto portista não olha de ânimo leve para o clássico do próximo sábado.

"Eu olho com alguma apreensão, porque não é um dado adquirido. Mas ficava muito satisfeito, ainda por cima agora que os presidentes se dão muito bem", diz, acrescentando: "Desta vez a festa vai ser às claras, sem rega, mais seca".