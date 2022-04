Sérgio Conceição. “Ainda não ganhámos nada matematicamente".

O FC Porto está a um ponto do título, mas Sérgio Conceição não vai em festas antecipadas.

Antes de fazer o balanço da partida, que terminou com vitória 4-2, o técnico dos dragões lamentou os primeiros minutos da partida.

“Jogou-se muito pouco, compreendo, vir ao Dragão frente a uma equipa que faz da velocidade de jogo uma das suas imagens de marca, é normal que por vezes os treinadores tentem ao máximo quebrar esse ritmo - o que acabou por prejudicar a nossa equipa. Quando fizemos o golo, entrámos verdadeiramente no jogo”, disse.

Em declarações à Sporttv, o técnico lembra que “a partir da meia-hora de jogo, entrámos na tal dinâmica em posse onde eu não gosto particularmente quando se começa a não olhar tanto para a baliza do adversário. Foi num desses lances que perdemos a bola e há um grandíssimo golo do jogador do Vizela. Neste fim de época, vir de um 2-0 e ir para o 2-1 podia intranquilizar a equipa. Os adeptos foram atrás daquilo que a equipa queria, que era fazer golos. A ansiedade é boa porque nos faz continuar alerta e desconfiados. Eu estou sempre confiante mas desconfiado. E esse estado de espírito é importante para nos mantermos vivos. Não estou de acordo com o Álvaro quando diz que queimámos tempo, até porque fizemos o quarto golo já em cima dos 90 minutos. Mas sim, houve momentos em que houve perda de tempo e isso não é bom para o espetáculo", começou por dizer o técnico dos dragões.



Conceição elogiou os jogadores que vieram do banco. "Os reforços que entraram durante o jogo estiveram bem. É uma imagem que marca a nossa época. É um grupo muito bom de interiorizar a mensagem, daquilo que interpretam do que trabalhámos diariamente”.

Agora, a ideia é “olhar para o jogo do Benfica na Madeira, analisá-lo da melhor forma e prepará-lo para ganhar”.

“Ainda não ganhámos nada matematicamente. Pés bem assentes no chão com a cabeça no lugar."

