"Uribe está melhor" e pode ser chamado para o jogo com o Vizela

Sérgio Conceição admite chamar Matheus Uribe para o jogo com o Vizela. O médio colombiano lesionou-se no jogo com o Santa Clara, a 4 de abril, falhou os últimos quatro jogos, mas esta sexta-feira evoluiu para treino integrado condicionado.

"Ele está melhor e pode estar nos convocados. Cada hora que passa ajuda", disse o treinador, na conferência de imprensa de lançamento do jogo da ronda 32.

Fora das opções continuam Bruno Costa, a fazer treino condicionado, e Manafá, em tratamento. O FC Porto recebe o Vizela, este sábado, depois da derrota em Braga, a primeira ao cabo de 59 jogos na I Liga.