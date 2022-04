FC Porto prepara Vizela com três baixas

Sérgio Conceição prosseguiu a preparação do jogo com o Vizela, esta quarta-feira, sem os três elementos que têm faltado aos treinos nas últimas semanas. De acordo com o boletim clínico publicado pelo FC Porto, não houve evolução nos programas dos jogadores lesionados.

Uribe e Bruno Costa continuam a fazer treino condicionado; Manafá faz tratamento.

Os dois médios ainda não estão totalmente descartados para o encontro de sábado, ao contrário do lateral que só deverá regressar à competição na próxima temporada.

O FC Porto volta a treinar na quinta-feira, às 10h30. Será o penúltimo treino de preparação para a receção ao Vizela, em encontro a contar para a jornada 31 e com transmissão na Renascença.

O FC Porto, líder do campeonato, pode sagrar-se campeão nesta ronda, se fizer melhor resultado que o Sporting, que recebe o Gil Vicente, no domingo. O Vizela visita o Dragão ainda sem a permanência garantida, mas numa situação favorável.

A três jornadas do final do campeonato, equipa de Álvaro Pacheco ocupa o 13.º lugar, com seis pontos de vantagem sobre a zona de "play-off" e a zona de descida.

Será o terceiro encontro entre as duas equipas esta temporada, depois de o FC Porto ter vencido em Vizela na primeira volta, por 0-4, e de também no Minho ter batido os vizelenses, nos quartos de final da Taça de Portugal, por 1-3.