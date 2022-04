Porto ainda sem Uribe, Bruno Costa e Manafá

Uribe, Bruno Costa e Manafá continuam indisponíveis no FC Porto. No regresso ao trabalho no Olival, já a pensar no jogo com o Vizela, são estes os três jogadores com o nome no boletim clínico divulgado pelo clube.

Uribe e Bruno Costa fazem treino condicionado, enquanto Manafá prossegue tratamento à lesão.

A equipa treinou no Olival, poucas horas depois da derrota em Braga, a primeira no campeonato esta temporada. Os dragões estiveram 58 jornadas sem perder, estabelencendo um novo recorde na competição.

Apesar da derrota em Braga e da vitória do Sporting no Bessa, o Porto continua destacado na frente, com seis pontos de vantagem sobre os leões. A equipa de Sérgio Conceição pode conquistar o título na próxima jornada, se fizer um resultado melhor do que o Sporting, que recebe o Gil Vicente.

O FC Porto volta aos treinos na quarta-feira, às 10h30, no Olival.