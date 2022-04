Nomeação de Hugo Miguel para o Braga-Porto "foi propositada"

Os dragões apresentam fortes queixas do trabalho do árbitro e José Guilherme Aguiar acusa o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol de ter feito uma nomeação “propositada” para o jogo da Pedreira.

"Não foi falta de cuidado do Conselho de Arbitragem, foi propositado. As pessoas que estão nesse órgão conhecem os árbitros, ou deviam conhecer. Quando se diz que pode ter havido falta de critério na nomeação, eu não concordo, foi propositada para este jogo do FC Porto. Qualquer pessoa adivinha a intenção mas eu não a vou referir, senão apanho outro processo-crime", acrescenta.

"Não é bom pormos os carros à frente dos bois, ou seja, celebrarmos a vitória antes de ela estar, efetivamente, consumada. A pessoa mais contida foi Sérgio Conceição, de resto toda a gente dizia que já éramos campeões, foi uma euforia generalizada. Mais jogo menos jogo, o Porto vai ser campeão nacional mas não vale a pena persar em algo que ainda não aconteceu", conclui.

O FC Porto mantém a liderança do campeonato e pode ser campeão na próxima jornada se fizer melhor resultado que o Sporting. Os dragões recebem o Vizela no sábado. O Sporting joga em Alvalade, com o Gil Vicente, no domingo.