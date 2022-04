Sérgio Conceição critica Hugo Miguel. "Não tem qualidade para arbitrar jogos com pressão"

Sérgio Conceição teceu fortes críticas a Hugo Miguel, árbitro do Sporting de Braga 1-0 FC Porto, derrota que pôs fim à histórica série de invencibilidade do líder do campeonato e adiou a conquista do título.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, o treinador do FC Porto admitiu que lhe era "difícil encontrar palavras" para a exibição do árbitro, que terá deixado passar uma grande penalidade sobre Mehdi Taremi.

"No ano passado a quatro jornadas do fim tivemos o mesmo árbitro. Não tem qualidade para arbitrar jogos com alguma pressão e tem tido azar connosco. Tem cometido erros que influenciaram o resultado", atirou.