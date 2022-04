FC Porto pode ser campeão no domingo. Confira as contas do título

O FC Porto pode ser campeão no domingo, na jornada 32 do campeonato, um dia depois de receber o Vizela. A Renascença faz as contas.

Os dragões perderam, frente ao Braga, a oportunidade de festejar o título à 31.ª jornada. A vitória do Sporting no terreno do Boavista significa que as contas para o próximo fim de semana são iguais às do que passou.

O FC Porto terá de conseguir, na receção ao Vizela, um resultado melhor do que o Sporting frente ao Gil Vicente, também em casa. Ou seja, terá de vencer e esperar que os leões não ganhem, ou empatar e esperar que percam. Em caso de derrota, ficará tudo novamente adiado.

A equipa de Sérgio Conceição entra em campo no sábado, às 19h00. Terá de esperar pelo resultado da de Rúben Amorim, no domingo, às 20h30.

Os dois jogos, no Dragão e Alvalade, respetivamente, terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.