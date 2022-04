FC Porto pode garantir título de campeão nacional já hoje

Cumpridas 30 rondas, e com 12 pontos por disputar, os dragões somam 82, contra 73 do Sporting, que tem vantagem no confronto direto (1-1 em Alvalade e 2-2 no Dragão), pelo que se manterá matematicamente na corrida se conservar a distância.

O FC Porto pode garantir, esta segunda-feira, o seu 30.º título de campeão nacional de futebol, e terceiro em cinco anos, caso some mais um ponto em Braga do que o Sporting no Bessa, em jogos da 31.ª jornada.

Se perder, e acabar com uma série de invencibilidade recorde nacional que já vai em 58 jogos – com início após o desaire por 3-2 em Paços de Ferreira na sexta ronda da edição 2020/21 -, o FC Porto terá de aguardar pela ronda 32, em que recebe o Vizela.

No caso de pontuar, o conjunto portista terá de ficar à espera do resultado do Sporting face ao Boavista, com início às 20h30, no Bessa, precisando de uma derrota dos leões se empatar em Braga e de um empate caso triunfe no Minho.

Independentemente dos resultados da ronda 31, o FC Porto tem o título praticamente garantido, pois, em quatro jornadas, pode ceder oito pontos, os mesmos que perdeu nas primeiras 30 (empates com Sporting, no reduto do Marítimo e na receção ao Gil Vicente).

Os dragões procuram também tornar-se a primeira equipa a acabar sem derrotas um campeonato a 34 jornadas, repetindo o que conseguiram, em 30, em 2010/11 e 2012/13 — o Benfica acabou invencível em 1972/73 e, ainda que vice-campeão, em 1977/78.

À mercê dos azuis e brancos está ainda o recorde absoluto de pontos num campeonato, sendo que precisa de apenas sete para superar os 88 que conseguiu em 2017/18, já com Sérgio Conceição, igualando então o Benfica, de Rui Vitória, em 2015/16.

O Braga-FC Porto, às 18h00, e o Boavista-Sporting, às 20h30, são os jogos que fecham a jornada 31 da I Liga. Partidas com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.