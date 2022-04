“Faltam quatro pontos para sermos campeões, mas para mim faltam quatro jogos. E o próximo é o mais importante. Estamos numa altura do campeonato em que as equipas procuram consolidar objetivos, portanto não temos margem para errar”. Na conferência de antevisão ao jogo de segunda-feira frente ao SC Braga, Sérgio Conceição admitiu dificuldades.

“Vamos defrontar um adversário muito difícil e que fez uma extraordinária campanha europeia. Insisto: são quatro jogos de exigência máxima e estamos focados no SC Braga, não no jogo com o Sporting”, sublinhou.

“Temos de olhar para um campeonato que fizemos e que ainda não está ganho. Faltam jogos e pontos. É nisso que estamos concentrados. Quero é ganhar títulos”, afirmou na sua intervenção, acrescentado: “Podemos ser campeões no sofá, mas prefiro celebrar no relvado”.

Questionado de como estaria o FC Porto sem ele nos últimos cinco anos, respondeu: “Sou católico praticante, mas não tenho o dom de adivinhar o que seria ou não. Algumas coisas foram bem feitas nestes cinco anos a concluir agora, outras nem tanto. Queria ganhar todas as provas em que entrámos. Se podia ter sido melhor? Sim, como também poderia ter sido pior. Estou seguro de que a forma dedicada e ambiciosa como nós, equipa técnica, abraçamos este projeto, foi de acordo com os valores do clube, que são os meus”.

O duelo acontece segunda-feira às 18h00 e é relativo à 31.ª jornada.