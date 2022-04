Pinto da Costa: "Nunca nos damos por vencidos, haja imponderáveis ou injustiças"

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, enaltece a passagem à final da Taça de Portugal com recado sobre o "timing" do castigo a Pepe, que quase falhou a segunda mão das meias-finais, frente ao Sporting.

"No FC Porto nada é impossível, nunca nos damos por vencidos, haja imponderáveis ou injustiças. Sabemos que tudo é possível", declarou, esta quinta-feira, no final da partida, em declarações à SIC Notícias.



O "timing" do castigo de 23 dias a Pepe, dois dias antes do clássico, revoltou bastante o FC Porto. Contudo, uma providência cautelar aceite pelo tribunal à última hora permitiu ao central defrontar o Sporting.

Pinto da Costa destacou, ainda, que o jogo no Estádio do Dragão, que o Porto venceu, por 1-0, teve "uma arbitragem sem casos".

"Se quiserem chorar, terão de ir à necrologia para ter motivo", atirou.