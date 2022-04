FC Porto já prepara Braga ainda sem Uribe

O FC Porto voltou aos treinos na manhã seguinte à vitória frente ao Sporting, que carimbou passagem à final da Taça de Portugal.

Sérgio Conceição ainda não contou com Matheus Uribe e Bruno Costa, ambos em treino condicionado, enquanto que Manafá fez apenas tratamento.

Os dragões voltam a treinar no sábado, às 11h30, no Olival.

O FC Porto pode ser campeão na segunda-feira, caso faça melhor resultado do que o Sporting, que joga em casa do Boavista. Em caso de vitória leonina, a decisão do título fica adiada.

O Braga-FC Porto joga-se na próxima segunda-feira, 25 de abril, às 18h00. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.