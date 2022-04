TCAS aceita providência cautelar do FC Porto e liberta Pepe para a Taça

Pepe pode defrontar o Sporting, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. O Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) aceitou a providência cautelar do FC Porto sobre o castigo de 23 dias ao defesa-central português, de acordo com o Porto Canal.

O castigo pelos incidentes no clássico da jornada 22 do campeonato, frente ao Sporting, fica, assim, suspenso até à decisão final do TCAS.

O próprio FC Porto não esperava este desfecho, visto que o castigo a Pepe foi conhecido já na terça-feira, dando pouco tempo para recurso. Esta decisão do TCAS surge a poucas horas do jogo com o Sporting.

Porto espera ter Pepe em Braga

Resta saber se Pepe estará disponível para a visita ao Braga, na segunda-feira, e para a receção ao Vizela, no dia 30 de abril, que podem decidir o campeonato. Depende de quão rápida será a decisão final do TCAS sobre o castigo, de que defesa português tem, ainda, oito dias para cumprir.

Bruno Tabata e Matheus Reis, do Sporting, também foram suspensos pelos confrontos no clássico de fevereiro, por 23 dias e um jogo, respetivamente. A equipa de Alvalade não fez referência a qualquer providência cautelar, contudo, pelo que, ao contrário de Pepe, os dois jogadores do Sporting devem mesmo falhar o jogo no Dragão.

A primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal terminou com vitória do FC Porto em Alvalade, por 2-1. O segundo jogo realiza-se esta noite, às 20h15, no Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt. O Tondela já aguarda na final do Jamor.