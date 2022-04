Sérgio esquece vitória em Alvalade. "Não há margem de conforto"

"Por natureza estou sempre cheio de chama. Dizem que somos uma equipa intensa, de ganhar os duelos e amanhã não vai fugir à regra, é o nosso comportamento normal. Preparamos o jogo dentro do campo, no que diz respeito à ficha de jogo. Isso é que me importa. Somos uma equipa que normalmente corre mais, tem mais posse de bola, tem mais ocasiões e espero que seja igual amanhã", atira.

"Não há margem de conforto. Estamos a meio da eliminatória, faltam 90 minutos para atingir o que queremos, que é a final da Taça de Portugal. É um objetivo, é isso que vamos tentar fazer com os adeptos do nosso lado. Vai ser um jogo à imagem do que tem sido frente a este rival e espero celebrar a ida ao Jamor", começou por dizer, em conferência de imprensa.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, esquece a vitória em Alvalade, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. O objetivo é voltar a vencer o Sporting e confirmar presença no Jamor.

Título não é assunto

Questionado sobre as contas do título, sendo que Rúben Amorim já assumiu que o FC Porto será o campeão, Conceição ignora a vitória do Benfica frente ao Sporting que deixa os dragões com nove pontos de vantagem dos leões.

"Os jogos dos rivais não quero saber. Estou a ser hipócrita, claro que estamos atentos aos pontos que temos de vantagem. Vi e analisei o jogo porque vamos jogar contra o Sporting amanhã", atira.

Sérgio Conceição voltou ainda ao jogo com o Portimonense e lamenta "a barbaridade de comentários" em relação à gestão de equipa dos algarvios no Dragão, onde perderam por 7-0.

"Um abraço para o Paulo Sérgio, a equipa deles e a instituição Portimonense. Não merecem a barbaridade dos comentários desta semana, é sinal do estado fantástico do futebol português. Jogou com jogadores que não têm tantos minutos, já foi explicada a razão, e tentaram do primeiro minuto ao fim do jogo. Em outros jogos, com equipas mais fortes, criamos até mais oportunidades, mas neste fizemos golos", disse, antes de terminar, com ironia.

"Agora vamos estar atentos e não fazer tanto golos, para não aparecerem essa barbaridade de comentários", termina.

O FC Porto-Sporting joga-se nesta quinta-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão. Os dragões venceram a primeira mão, em Alvalade, por 2-1. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.