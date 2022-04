Lúcio Correia admite Pepe, Tabata e Matheus Reis no clássico

O especialista em Direito Desportivo, Lúcio Correia, considera que FC Porto e Sporting ainda podem suspender os castigos impostos aos seus jogadores - Pepe, Tabata e Matheus Reis - e que os afastam do clássico de quinta-feira, a contar para a 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Lúcio Correia tem assegura mesmo que "é possível, é crível e é desejável" que o Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) confirme a suspensão da pena ou não, desde que os clubes avancem efetivamente com recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

O professor de Direito do Desporto esclarece a decisão final será do TCAS, a exemplo de casos anteriores, porque o TAD remeterá o processo para esse tribunal comum, com "caratér de muita urgência", alegando não ter capacidade de "em tempo útil formar um colégio arbitral" para decidir sobre as eventuais providências cautelares.