Vaná: "Só por piada se pode dizer que o FC Porto não será campeão"

Só por piada seria admissível que o título ainda poderá escapar ao FC Porto, diz Vaná Alves, que foi campeão com os dragões em 2017/18.

Dois recordes à vista para o FC Porto, que lidera com nove pontos de vantagem e pode ser campeão na próxima jornada, se fizer, em Braga, um resultado melhor que o Sporting no Bessa. A quatro jornadas do fim, e com 82 pontos, o líder pode, ainda, bater o recorde de pontos do campeonato, que é de 88. Um recorde partilhado pelo Benfica de Rui Vitória (2015/16), e pelo Porto de Sérgio Conceição (2017/18).

Nesse plantel estava o guarda-redes brasileiro Vaná Alves, suplente de Casillas. Em entrevista a Bola Branca, à porta de um duelo possivelmente decisivo, Vaná assinala que "os números do Porto são só assustadores e é quem joga contra o Porto que tem de temer e não o contrário".

"Dizer que o Porto não será campeão e um justo vencedor só pode ser por piada. Os números falam por si, e o Porto vem fazendo um campeonato exemplar. Só perdeu nas competições europeias esta temporada, então não é surpresa para nenhum portista que o Porto seja campeão na próxima jornada ou nas próximas jornada. Mas acredito que o título não escapa da próxima jornada, com o Sporting de Braga. Com todo o respeito às outras equipas, e o Braga também sendo uma grande equipa de Portugal, neste momento o Porto é uma equipa difícil de ser batida. Então, o favorito é o Porto, que vai a Braga com pouca pressão", afirma.

Anatomia de um recorde de pontos

Até ao fim da época, o Porto joga, fora, com Braga e Benfica e, no Dragão, com Vizela e Estoril. Vaná Alves acha que a equipa irá bater o recorde de 88 pontos e estabelecer novo máximo de pontos da Liga portuguesa.

Vaná recorda que, em 2017/2018, também com Sérgio Conceição, o número de pontos passou pela exigência do treinador, que impediu que a equipa, mesmo já campeã, se relaxasse na reta final do campeonato. Assim sendo, o discurso deverá replicar-se na presente temporada:

"Por mais que haja uns jogos complicados, o Porto tem um treinador muito exigente. Lembro-me que, na altura, nós já tínhamos sido campeões duas jornadas antes e ele em nenhum momento deixou os jogadores relaxar. Ele dizia: 'Se é possível somar os 88, vamos somar os 88'. Foi isso que a gente fez. Acho que o discurso deve ser o mesmo."

"Ele deve passar para os atletas que, se se pode dar esse passo a mais, ser campeão e colocar uma cereja no topo do bolo com mais um recorde, porque não? Deve ser esse o discurso dentro do balneário do Porto, mas antes de qualquer outra coisa o importante é ser campeão", frisa.

Em busca de uma Liga sem derrotas

Vaná acredita que o FC Porto jogue ainda mais solto e sem pressão depois de ser campeão, apontando a mais um recorde, além do máximo de pontos, que a equipa ainda pode bater: ser a primeira equipa da história da prova a vencer sem derrotas um campeonato com 34 jornadas.

"Falo do alto dos meus 30 anos. A pressão existe até o momento em que se está a disputar o título. Depois de ser campeão, acredito que as coisas ficam até mais leves e o Porto pode jogar um futebol ainda mais solto depois do título. Não existe mais a responsabilidade de ser campeão, joga-se sem essa pressão de disputar o título. Já és campeão. Estás a jogar por algo mais, um extra que, se vier, parabéns. Se não vier, o trabalho já está feito. Já és campeão nacional", explica.

O FC Porto pode sagrar-se campeão nacional na próxima segunda-feira, na visita ao Sporting de Braga, a partir das 18h00. Jogo que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.