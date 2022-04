Maniche acredita que título já não vai fugir ao Porto

Maniche, antigo internacional português e campeão nacional pelo FC Porto, acredita que o título de campeão nacional já não vai escapar aos dragões, depois da derrota do Sporting no clássico frente ao Benfica, que deixa a equipa de Sérgio Conceição às portas do título.

"O Porto tem o caminho muito facilitado e não vai facilitar. Conhecendo a casa e até porque o Porto teve algumas desilusões do passado em que o título estaria quase garantido e não aconteceu. Isso está na mente e de certeza absoluta que não vão facilitar", disse o antigo médio, a Bola Branca.



Com 12 pontos por disputar no campeonato, o FC Porto lidera com nove de vantagem para o Sporting. A equipa de Sérgio Conceição está a quatro pontos do título, mas pode até ser campeão na próxima jornada, caso o Sporting não venca o Boavista e os dragões façam um melhor resultado.

Maniche acredita que o campeonato será um prémio justo para o Porto: "O FC Porto foi a melhor equipa até agora, a mais regular, competente e competitiva, devido também ao facto de ter as dinâmicas mais acentuadas. Muitos jogadores têm acompanhado Sérgio Conceição há alguns anos e isso facilita".