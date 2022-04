Sérgio Conceição. FC Porto ganha 7-0 mas “não houve nada de surpreendente”

O treinador do FC Porto considera “justíssima” a vitória (7-0) sobre o Portimonense, mas considera que “não houve nada de surpreendente”.

"Tornámos o jogo fácil. Tivemos uma atitude competitiva como tem sido habitual noutros jogos, como no Bessa e como contra o V. Guimarães, que se fossemos mais eficazes o jogo não acabaria só com a vantagem mínima. Hoje materializámos toda a capacidade de golo. Estivemos muito concentrados no equilíbrio defensivo e muito fortes na reação à perda. A equipa esteve dentro daquilo que é o habitual e que trabalhamos. Não houve nada de surpreendente. É uma vitoria justíssima na nossa parte, é mais uma batalha ganha”, disse Sérgio Conceição à Sporttv.

O técnico dos dragões reafirma que não se pensa no volume do resultado. “Essa é a atitude diária de quem trabalha aqui, os jogadores tentam dar o máximo e ir ao limite”.

“Não vamos entrar em euforias. Vamos preparar o jogo de quinta-feira contra o Sporting [para a Taça de Portugal]”, esclareceu.

O FC Porto garantiu este sábado, pelo menos, o segundo lugar no campeonato e a entrada direta na Liga dos Campeões. Isso traz benefícios financeiros ao clube, reconhece Conceição, mas o objetivo continua a ser a conquista do campeonato.

O FC Porto goleou o Portimonense por 7-.0 e coloca pressão no Sporting que, este domingo, recebe o Benfica.

Sérgio Conceição fugiu à pergunta sobre o dérbi entre Sporting e Benfica, mas deixou uma palavra de apoio para a Académica, que desceu à Liga 3.