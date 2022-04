Sérgio Conceição volta a falar do penálti falhado por Taremi. "Não pode haver dúvidas"

Sérgio Conceição voltou, esta sexta-feira, a abordar o episódio com Mehdi Taremi, no jogo com o Vitória de Guimarães, antes de o avançado iraniano ter falhado a grande penalidade que daria o 2-0 ao FC Porto.

Em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto frisa que "não pode haver nenhumas dúvidas no jogo". Se as há, "alguma coisa está mal".

"O jogador é que foi ao banco e estava com dúvidas se atirava para a direita ou para a esquerda. E quando o jogador está com dúvidas, corre mal. Já tenho alguns anos disto. Então, eu disse: 'Marca o Fábio'. O Mehdi marcou o primeiro penálti, foi a equipa do FC Porto que marcou. O Mehdi falhou o segundo penálti, foi o FC Porto que falhou. Mas eu não quero dúvidas, quero as pessoas absolutamente claras nas suas tarefas em campo", sublinha, num recado a Taremi e demais jogadores.

Sérgio espera mais uma final "difícil"

De olhos virados para o próximo jogo, a receção ao Portimonense, a contar para a 30.ª jornada do campeonato, Sérgio Conceição salienta que esta é mais uma final, em que "tudo pode acontecer".

"O Portimonense é uma equipa consistente, organizada. Tem alguns jogadores de fora, o que cria alguma dúvida, mas uma equipa técnica com experiência de I Liga. Esperamos um jogo difícil, caberá ao FC Porto fazer de tudo para conquistar os três pontos", destaca.

O treinador do FC Porto continua desconfiado da vantagem de seis pontos que tem sobre o Sporting: "Temos de andar sempre bem durante a semana, porque se nos distrairmos pode ser perigoso. Não tenho dúvida nenhuma de que vai ser uma luta até ao fim."

Sérgio confirmou, ainda, que Uribe não joga, devido a lesão, assim como Bruno Costa e Manafá.

O FC Porto, líder do campeonato, com 79 pontos, recebe o Portimonense, 12.º, com 32, no sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.