Sérgio Conceição pede a Pinto da Costa que pare de apagar a luz

A mensagem de Sérgio Conceição para Pinto da Costa, pelos 40 anos de presidência do FC Porto, a celebrar no domingo, é que pare de apagar a luz.

Não é uma metáfora sobre o maior rival portista, o Benfica, e o seu estádio, a Luz. É, sim, sobre a luz do gabinete do treinador do FC Porto, que o presidente deixa sempre apagada quando lá vai.

"Quando chego ao meu gabinete, tenho a luz acesa. Quando está cá o presidente, tenho sempre a luz apagada. Apaga-me sempre a luz. Já lhe disse: 'Por favor, presidente, não faça isso'. Até porque são aquelas luzes de baixo consumo, a acender e a pagar gastam mais do que sempre acesas. Tem o vício. O presidente chega depois do treino começar e quando vai para o treino apaga a luz. Chego ao meu gabinete e já sei que esteve lá o presidente. Mas ele confessou, esteve lá a ver umas coisas, não há problema. Aconteceu mesmo, ele é testemunha", contou Sérgio Conceição, entre risos, em conferência de imprensa, esta sexta-feira.

Sérgio deseja a Pinto da Costa "toda a saúde do mundo"

Num tom mais sério, o treinador admite que não sabe bem o que mais haverá para dizer sobre "o melhor e mais titulado dirigente do mundo".

"Há 40 anos que tem a capacidade de estar motivado e motivar os outros para que a vitória esteja sempre em primeiro lugar, faz isso como ninguém. A vitória em cada jogo são os serviços mínimos que a equipa pode ter. É impressionante na defesa do clube", enaltece.

A prenda de Sérgio Conceição para Pinto da Costa, de 84 anos, é um desejo: "Se eu fosse capaz, dar-lhe toda a saúde do mundo para estar muitos mais anos no FC Porto. É isso que eu desejo, pelo menos."

