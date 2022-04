Sérgio Conceição eleito o melhor treinador de março da I Liga

Sérgio Conceição, treinador do Porto, venceu o prémio Vítor Oliveira - Treinador do Mês da I Liga, de março.

O técnico portista liderou os primeiros classificados do campeonato a três vitórias noutros tantos jogos, contra Paços de Ferreira, Tondela e Boavista, no mês de março.

Sérgio Conceição, com 29,63% dos votos, bateu Rúben Amorim, treinador do Sporting, com 17,78% e César Peixoto, com 16,30%. Os votos são realizados pelos treinadores da competição.