Uribe ainda longe dos relvados na preparação do Porto para o Portimonense

O FC Porto continua a preparar a receção ao Portimonense sem Matheus Uribe, Bruno Costa e Wilson Manafá.

O médio colombiano, que se lesionou na partida frente ao Santa Clara, continua longe dos relvados e a fazer tratamento a uma rutura muscular na coxa direita.

Wilson Manafá (tratamento) e Bruno Costa (treino condicionado) são os outros indisponíveis.

O FC Porto volta a treinar na quinta-feira pela manhã. O jogo frente ao Portimonense, no Estádio do Dragão, a contar para a 30ª jornada da I Liga, joga-se no sábado, às 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.