Empréstimo obrigacionista do FC Porto superou procura em 22 milhões

O empréstimo obrigacionista da SAD do FC Porto "foi um grande sucesso", considera Fernando Gomes, administrador dos dragões, que anuncia que a procura excedeu em 22 milhões de euros os 50 milhões de euros lançados em obrigações.

“Foi uma operação de grande sucesso. Confesso que estávamos algo apreensivos inicialmente porque foi a primeira vez que lançámos um empréstimo obrigacionista com direito a troca de obrigações de um antigo empréstimo por outro novo. Procurávamos diminuir o impacto de um empréstimo obrigacionista que se vence em novembro de 2023", afirma o administrador.

O dirigente agradeceu aos "pequenos investidores, porque são eles a essência do sucesso dos empréstimos obrigacionistas do FC Porto".

O último empréstimo obrigacionista da SAD do FC Porto foi lançado em maio do ano passado, com cerca de 65 milhões de euros angariados pela SAD portista.



Este empréstimo obrigacionista previa 40 milhões de euros, um valor posteriormente aumentado para 50.