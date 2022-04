Diogo Costa faz o "tetra" na eleição de melhor guarda-redes do mês

Diogo Costa foi eleito melhor guarda-redes de março da I Liga. O jogador do FC Porto reuniu 36,3% dos votos, naquela que é a quarta distinção consecutiva.

Em 2022 o troféu foi sempre atribuído a Diogo Costa. Em março, o guarda-redes fez três jogos na I Liga - Paços de Ferreira, Tondela e Boavista. Sofreu dois golos em Paços de Ferreira.

Adán, do Sporting, foi o segundo guarda-redes mais votada, com 19,26% das preferências; André Ferreira, do Paços, recolheu 10,37% dos votos.

Não contando para a eleição da Liga, cujo critério passa pela avaliação do desempenho dos atletas no campeonato, março fica também na memória de Diogo Costa como o mês em que se estreou a titular pela seleção nacional em jogos oficiais. No Dragão, Diogo foi titular no "play-off", frente a Turquia e Macedónia do Norte, e festejou o apuramento para o Mundial do Qatar.