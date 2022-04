"Campeonato não está entregue ao FC Porto, mas está encaminhado"

José Alberto Costa diz que "as condições não são ótimas, mas a percentagem do Porto poder ser campeão é altamente favorável, assim os jogadores mantenham o rendimento que têm tido".

"Dou os parabéns ao FC Porto e principalmente ao Sérgio Conceição e à sua equipa técnica, porque o recorde que bateram é um feito enorme, atendendo às condições em que desenvolveram o seu trabalho. Em Portugal, os clubes têm de vender jogadores para realizar dinheiro, e ao longo do trajeto de Sérgio Conceição no Porto, ele tem um trabalho altamente meritório, porque tem conseguido resolver os problemas que lhe surgem não só pelo confronto com os adversários, mas também na reestruturação do plantel e na criação de novas dinâmicas no grupo de trabalho", afirma.

O FC Porto, ontem em Guimarães, fez história no campeonato português com o triunfo por 1-0. A equipa de Sérgio Conceição estabeleceu um recorde de invencibilidade na competição com 57 jogos seguidos sem perder.

O Porto superou um recorde que durava há 43 anos e era do Benfica de Mortimore, que esteve 56 jogos sem perder entre 24 de outubro de 1976 e 3 de setembro de 1978, data em que perdeu no antigo Estádio das Antas, frente ao Porto, por 1-0, com um golo de José Alberto Costa.



"Tinha acabado de chegar ao FC Porto e era o meu primeiro clássico contra o Benfica, que vinha de um percurso de 56 jogos sem perder. Tive a felicidade de fazer o golo da vitória, e curiosamente marquei com o pé direito, eu que era esquerdino e que marcava poucos golos. Com o pé direito ainda era mais raro. Foi um jogo que recordo com saudade porque aí começou a minha afirmação como titular no Porto, e que se prolongou por sete anos", recorda.