Sérgio Conceição: "Recorde só tem significado se ganharmos o campeonato"

Para Sérgio Conceição, recordes escrevem-se em livros, mas não se festejam nos Aliados. Os 57 jogos do FC Porto sem perder no campeonato só serão motivo de orgulho se se traduzirem na conquista do título.

"O recorde tem significado se no final da época ganharmos o campeonato", sublinhou o treinador portista, em conferência de imprensa, após a vitória, por 0-1, no terreno do Vitória de Guimarães.

Na "flash interview" da Sport TV, Sérgio vincou que o recorde "vale o que vale" e reforçou que o que quer realmente é conquistar troféus:

"Se não conseguirmos títulos esta época, não estou a ver os adeptos a festejar o recorde do Sérgio Conceição nos Aliados. Eles festejam títulos."

"Não sou uma pedra, não sou gelo, para não perceber que são números muito interessantes. É o trabalho de muita gente que nos permite ser uma equipa muito competitiva e muito capaz", acrescentou o técnico.

"Mea culpa" pela quebra de rendimento



Quanto ao jogo com o Vitória, Sérgio enalteceu que o FC Porto foi "muito competente" e como, frente a uma equipa "organizada, competitiva", conseguiu "criar três, quatro ocasiões claras de golo em cada parte".

"No final, baixámos demasiado e podíamos ter ficado um bocadinho mais com bola, até porque tínhamos jogadores em campo que permitiam isso. Tentámos terminar o jogo de forma rápida e isso às vezes não corre tão bem. Mas no cômputo geral foi uma boa exibição", salientou.



O treinador assumiu a culpa, atribuindo o baixar das linhas à mensagem que passou e pelas correções táticas que fez ao intervalo.

"Ao intervalo, recuei os centrais e os laterais e foi pior a emenda que o soneto. Os jogadores não tiveram culpa", explicou.

Sérgio desconfia da vantagem na tabela





O FC Porto volta a ter vantagem de seis pontos sobre o Sporting, no entanto, Sérgio Conceição não relaxa nem um milímetro.

"Estou sempre muito alerta e desconfiado. É nos momentos em que nos distraímos um pouquinho que acontecem dissabores. No maior pano cai a nódoa. Temos de estar desconfiados e alerta. Estamos muito focados e concentrados em fazer o melhor em cada jogo", sublinhou o técnico.

Mehdi Taremi marcou, de grande penalidade, o único golo do Vitória de Guimarães 0-1 FC Porto, no Estádio D. Afonso Henriques.