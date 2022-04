Rábula de Sérgio Conceição e Taremi: uma dúvida, Fábio Vieira e o penálti falhado

Sérgio Conceição explicou, após a vitória (0-1) do FC Porto no terreno do Vitória de Guimarães, o que se passou com Mehdi Taremi antes de o iraniano bater a grande penalidade que falhou.

Após João Pinheiro apitar para o segundo penálti do jogo - o primeiro fora convertido com sucesso pelo avançado -, Taremi dirigiu-se à linha lateral para, explicou Sérgio Conceição, tirar uma dívida com os adjuntos Vítor Bruno e Siramana Dembelé. Algo que, na altura, mereceu, aparentemente, um raspanete do treinador do FC Porto.

"Se tem uma dúvida naquele momento, antes de bater o penálti, eu fico logo desconfiado. Não pode. Nesse momento disse ao Fábio [Vieira]: bates tu o penálti. Mas o Fábio não se sentia confiante e eu decidi não mexer mais e ficou o Taremi. Depois, falhou e saiu para descansar", contou Sérgio Conceição, em conferência de imprensa.

Sérgio e Taremi pareceram, de facto, entender-se e deram um abraço ainda antes de o iraniano ir bater o penálti, que acabaria por falhar.

Taremi pediu desculpa

No final do encontro, o avançado pediu desculpa por ter perdido tão flagrante oportunidade para fazer o 0-2 e "matar" o jogo.

"Vou fazer mais, falhei um penálti e peço imensas desculpas por isso aos nossos jogadores e ao 'staff'", disse o jogador à Sport TV.

A perdida de Taremi acabou por não fazer a diferença, dado que o FC Porto venceu e repôs a vantagem de seis pontos para o Sporting.