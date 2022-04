FC Porto prepara deslocação a Guimarães sem três unidades

Uribe, Manafá e Bruno Costa continuam sem treinar no Olival e não estarão no jogo com o Vitória de Guimarães, no domingo. Sérgio Conceição prepara a partida da jornada 29 sem os três jogadores, sendo que o caso de Uribe é o que mais cuidados inspira, uma vez que obriga o treinador a mexer no 11 titular.

O FC Porto, líder da I Liga, visita o terreno do Vitória, sexto classificado, no reencontro de Sérgio Conceição com Pepa, o último treinador que venceu os dragões no campeonato. Passaram, entretanto, 56 jornadas e o Porto tem a possibilidade bater o recorde de invencibilidade na Liga. Para isso não pode perder no D. Afonso Henriques.

O Vitória de Guimarães-FC Porto, a contar para a jornada 29 do campeonato, realiza-se no domingo, às 18h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.