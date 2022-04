Isidoro Sousa: "Sérgio Conceição quer ser campeão sem derrotas"

“O Sérgio até à noite sonha com as vitórias, não gosta de perder nem ao berlinde; é um ganhador por natureza. Passados uns dias de estar aqui em Olhão presenciei várias situações em que vi que estava aqui um grande treinador que iria dar passos rumo a um futuro brilhante e que, não tenho quaisquer dúvidas, irá ser ainda mais brilhante”, declara Isidoro Sousa.

O FC Porto está em contagem decrescente para se sagrar campeão nacional pela 30.ª vez no seu longo historial. A poucos dias de uma difícil deslocação a Guimarães, Isidoro Sousa aponta a mais um sucesso dos portistas, com o Porto de Sérgio Conceição a tornar-se na primeira equipa portuguesa a atingir a marca dos 57 jogos consecutivos sem derrotas no campeonato, superando o Benfica dos anos 70, treinado por John Mortimore.

É para ser campeão sem derrotas que Sérgio Conceição está a trabalhar, garante Isidoro Sousa, presidente do Sporting Clube Olhanense, que há 11 anos proporcionou ao atual técnico do FC Porto a possibilidade de se estrear como treinador principal na I Liga portuguesa de futebol.

Esta identificação e reconhecimento das competências profissionais de Sérgio Conceição não evitaram um turbulento “divórcio” entre treinador e presidente na época 2012/2013. Na origem da discussão entre Isidoro Sousa e Sérgio Conceição esteve a incapacidade do presidente do Olhanense para responder às exigências do treinador de ter um bom plantel, depois de uma época que ficara para a história do emblema algarvio, mas que tivera como consequência a saída do clube de oito jogadores, todos habituais titulares.

Sérgio desentendeu-se com Isidoro, agradeceu ao clube e aos adeptos, bateu com a porta, rumou à Académica, mas manteve-se fiel à sua forma de ser: frontal, não raras vezes agressivo, obstinado com as vitórias e, claro está, exigente para com os jogadores e para com os dirigentes com quem trabalha.

Hoje é um treinador com mais experiência – e títulos –, o que lhe permite falar com legitimidade reforçada. Basta recordar a insatisfação que manifestou perante a saída para o Liverpool de Luis Díaz – melhor marcador do FC Porto na primeira metade da temporada – ou a forma como, perante as lesões de Marcano e Pepe, se bateu publicamente pela contratação de mais um defesa central, que viria a ser Rúben Semedo.