Uribe falha jogo do FC Porto com o Vitória de Guimarães

Matheus Uribe, médio do Porto, vai falhar o encontro com o Vitória de Guimarães, no domingo, devido a uma rotura muscular na face posterior da coxa direita.

O FC Porto informa, esta quarta-feira, sobre o resultado do diagnóstico médico, mas não avança com o tempo estimado de paragem. O problema é, no entanto, impeditivo da presença do jogador na próxima partida do FC Porto, dentro de quatro dias.

Sem o colombiano, que fez apenas tratamento à lesão, esta quarta-feira, Sérgio Conceição tem alternativas diretas às quais recorrer, como são os casos de Grujic e Eustáquio.

Além de Uribe, Bruno Costa, que faz treino condicionado, e Manafá, em tratamento à lesão que o afasta dos relvados desde dezembro do ano passado, também falharam o treino.

O FC Porto voltou ao trabalho, depois de um dia de folga após a receção vitoriosa ao Santa Clara, por 3-0. Os azuis e brancos procuram manter a boa forma na I Liga, depois de terem igualado o recorde de mais jogos consecutivos sem perder, para a Liga (56).

A equipa de Sérgio Conceição prepara, agora, o confronto com o Vitória de Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques, às 18h00, do próximo domingo. O jogo terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.