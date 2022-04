Uribe reavaliado a problema muscular

Matheus Uribe, médio do FC Porto, vai ser reavaliado a um problema muscular na coxa direita nesta terça-feira.

O colombiano de 31 anos saiu aos 55 minutos do jogo de segunda-feira contra o Santa Clara com problemas físicos. Hoje, os dragões esclarecem que se trata de um desconforto muscular na coxa direita e que o número 8 do Porto será reavaliado.

Uribe está na terceira época no FC Porto e é o quinto jogador com mais minutos esta temporada.

O FC Porto volta a jogar para o campenato no próximo domingo, em casa do Vitória de Guimarães.