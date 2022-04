José Fernando Rio: "Quantos mais anos Sérgio Conceição ficar, melhor para o Porto"

O sócio portista lembra que, quando chegou ao Dragão vindo de Nantes, em 2017, o treinador encontrou um “momento muito complicado, desportiva e financeiramente da vida do clube” tendo revelado “a capacidade, a inteligência e as habilidades para dar a volta a essa situação, vencer provas, vencer jogos, encontrando-se agora nesta situação de ser o treinador do Porto com mais vitórias e de igualar um registo histórico do Benfica, de invencibilidade no campeonato, com mais de 40 anos”.

Com a vitória sobre o Santa Clara (3-0) , Sérgio Conceição superou os 187 triunfos de Artur Jorge em dois ciclos como treinador do FC Porto (1984-87 e 1989-91) e igualou o recorde de 56 jogos consecutivos sem derrotas no campeonato, alcançado pelo Benfica na década de 70, sob o comando de John Mortimore.

É com a legitimidade de quem não se limita a assistir de braços cruzados aos diferentes ciclos da vida do FC Porto, que José Fernando Rio declara à Renascença que “gostava que Sérgio Conceição, não só cumprisse o contrato que tem a cumprir, como ficasse, entre aspas, o resto da vida no clube”

Se José Fernando Rio fosse o atual presidente do FC Porto, segurar Sérgio Conceição seria uma das suas preocupações, apesar do contrato que vincula o técnico de 47 anos ao clube até junho de 2024.

Festejar o título na Luz teria “um gostinho especial”

Nesta entrevista a Bola Branca, José Fernando Rio faz notar que “a pouco mais de um mês do final da temporada, o Porto está na frente do campeonato, pode ser campeão nacional e tem vantagem na meia-final da Taça de Portugal” o que, na sua forma de ver “perspetiva um excelente final de época”.

A "dobradinha" está ao alcance do FC Porto. Se no próximo dia 21 de abril, o Porto confirmar no Estádio do Dragão a vantagem (1-2) sobre o Sporting, alcançada em Alvalade na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, os portistas irão encontrar no Jamor, muito provavelmente, o Tondela, que leva grande vantagem sobre o Mafra, da II Liga.

Em todo o caso, é no regresso ao título de campeão nacional que estão concentradas as hostes azul e brancas. Os seis pontos de avanço sobre o Sporting, a seis jornadas fim da I Liga, apontam para a possibilidade de o FC Porto festejar a conquista do título na penúltima jornada, no Estádio da Luz, frente ao rival Benfica, o que não aconteceria pela primeira vez.

Confrontado com a possibilidade de o Porto se sagrar campeão em casa do Benfica, José Fernando Rio confessa que “é sempre um gostinho especial, porque é um sítio onde já estamos habituados a festejar e, mais uma vitória, sabe sempre bem”, sublinhando, contudo, que “os sócios do FC Porto querem é festejar este título que está a dar muito trabalho, porque o Sporting é um grande adversário”.



Até ao fim do campeonato, para além do jogo com o Benfica, o Porto tem outros dois desafios fora de casa que serão cruciais na luta pelo título - Braga e Guimarães. O jogo com o Braga na Pedreira será daqui a três jornadas, poucos dias após a decisão na Taça de Portugal, frente ao Sporting.

Mais perto, na próxima jornada, está a deslocação ao Estádio D. Afonso Henriques, para a 29ª jornada, em que o Vitória de Guimarães, treinado por Pepa, tudo fará para evitar que a equipa de Sérgio Conceição se torne na primeira equipa portuguesa a cumprir 57 jogos consecutivos sem derrotas no campeonato.

José Fernando Rio considera o próximo jogo com o Vitória “determinante” na corrida para o título e está convicto de que “se vencer em Guimarães, faltando cinco jogos e apenas dois fora – ainda que muito difíceis, contra Braga e Benfica – o Porto dá um passo de gigante rumo ao título de campeão nacional”.