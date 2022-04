Rui Quinta concorda com foco de Conceição. "O Porto não tem de olhar para o Sporting"

O treinador de 61 anos, que passou pelo Porto entre 2011 e 2013, aconselha os dragões a esquecerem o Sporting: "O FC Porto não tem de olhar para o desempenho do Sporting. Tem de preocupar-se com o seu desempenho de logo à noite e pensar em exclusivo nos seus jogos".

Rui Quinta, antigo treinador-adjunto do FC Porto, concorda com a mentalidade de Sérgio Conceição: é preciso ir jogo a jogo e não pensar no que o Sporting, segundo classificado, está a mostrar em campo.

Sérgio Conceição cumpre castigo e não vai estar no banco. O adjunto Vítor Bruno orienta a equipa: "O importante é a capacidade dos jogadores em fazerem algo mais para honrarem o seu treinador. É um treinador que eles seguem, eles entregam-se às ideias do Sérgio Conceição".

O FC Porto reencontra Marco Silva, atual treinador do Santa Clara que orientou várias das jovens promessas da equipa principal nos sub-19, onde venceu a Youth League. Rui Quinta não acredita que isso seja um factor que dê alguma vantagem aos açorianos.

"Hoje em dia as equipas conhecem-se muito bem, a informaçao é muita, esse não será um fator determinante. Determinante será a forma como os joagdores vão conseguir expressar a ideia da equipa", termina.

O Santa Clara, 10º classificado, com 31 pontos, vai defrontar o FC Porto, primeiro, com 73, na nesta segunda-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão, em jogo da 28.ª jornada da I Liga. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.