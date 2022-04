Rúben Semedo e Fernando Andrade titulares pelo FC Porto B

Rúben Semedo e Fernando Andrade não fazem parte das escolhas de Sérgio Conceição para a receção ao Santa Clara, esta segunda-feira. Os dois jogadores são titulares pela equipa B, frente ao Varzim, na II Liga.

O central internacional português, de 28 anos, foi contratado, em janeiro, ao Olympiacos, da Grécia, com opção de compra. No entanto, ainda só fez um jogo pela equipa principal: a segunda parte frente ao Lyon, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, em substituição de Pepe. De resto, fez dois jogos pela equipa B, ambos em fevereiro.

O avançado brasileiro recuperou ao FC Porto, também em janeiro, depois de ter estado a treinar com a equipa, após recuperar de uma lesão grave. Fernando ainda não se reestreou pela equipa principal. No dia 20 de março, foi titular pela equipa B, diante do Estrela da Amadora.

O FC Porto B joga, às 18h00, no terreno do Varzim, na ronda 28 da II Liga.

A equipa principal do FC Porto recebe o Santa Clara, a partir das 20h15, no Estádio do Dragão, na jornada 28 da I Liga. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.