FC Porto tem de manter "mãos bem agarradas ao volante" para não deixar o título fugir

Vítor Bruno, que orientou o FC Porto frente ao Santa Clara, esta segunda-feira, avisa que o líder não se pode distrair na reta final do campeonato.



Em declarações à Sport TV, após a vitória (3-0) sobre os açorianos, o adjunto de Sérgio Conceição (suspenso por ver o quinto amarelo) abordou as palavras "hábeis e inteligentes" do treinador do Sporting, Rúben Amorim, que dissera ter a certeza de que os leões ganhariam os seis jogos que faltam, mas não estar tão certo de que o Porto perderia pontos.

"O Rúben [Amorim] é sagaz na análise que faz e perspicaz a comunicar. Ele preocupa-se com a equipa dele, nós com a nossa. Até ao final cada vitória vai custar muito, o ponto vai ficar cada vez mais caro. É preciso manter sempre as duas mãos bem agarradas ao volante, porque vai ser preciso manter uma alta rotação até ao final", sublinhou Vítor Bruno.

Quanto ao jogo, Vítor Bruno admitiu que o primeiro golo de Fábio Vieira, de bola parada, "desbloqueou algo que estava difícil", contudo, assinalou que o FC Porto já tinha ameaçado antes. O adjunto de Sérgio Conceição elogiou o comportamento da equipa, "sempre muito equilibrada, com pilares táticos perfeitos e comportamento defensivo irrepreensível".

"Chegámos ao intervalo com 2-0 com total mérito. Na segunda parte, novamente uma entrada forte, mas depois o jogo entrou numa toada mais morna, como Santa Clara a dividir mais o jogo. Mas depois, na parte final, com as setas que temos no ataque, fizemos o terceiro golo", analisou.