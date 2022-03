Internacionais portugueses reintegrados no FC Porto

Os internacionais portugueses já regressaram ao Olival e integraram o treino desta manhã do FC Porto.

Pepe, Diogo Costa, Vitinha, Otávio estiveram na vitória de Portugal frente à Macedónia do Norte, por 2-0, na última noite no Dragão, e hoje já treinaram às ordens de Fernando Santos.

Mehdi Taremi, dispensado da seleção do Irão, também já treinou.

Eustaquio (Canadá) é o único que ainda continua integrado na sua seleção. Em trânsito de regresso ao Porto estão João Mário, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Gonçalo Borges (Portugal Sub-21), Mbemba (RD Congo), Zaidu (Nigéria), Marko Grujic (Sérvia) e Matheus Uribe (Colômbia).

No boletim clínico, continuam, sem evolução de ontem para hoje, Wilson Manafá (tratamento), Bruno Costa (treino condicionado) e Pepê (treino condicionado).



Sérgio Conceição chamou à equipa principal Tomás Esteves, João Mendes, João Marcelo, Mor Ndiaye, Samba Koné e Danny Namaso.

O FC Porto-Santa Clara joga-se na próxima segunda-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.