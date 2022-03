Porto continua a preparar Santa Clara sem 17 jogadores

O FC Porto continua a preparar o jogo frente ao Santa Clara, na próxima segunda-feira, ainda sem 17 jogadores.

Sérgio Conceição ainda não conta com os 14 internacionais: Pepe, Diogo Costa, Otávio, Vitinha (Portugal), João Mário, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Gonçalo Borges (Portugal Sub-21), Mbemba (RD Congo), Zaidu (Nigéria), Marko Grujic (Sérvia), Eustaquio (Canadá) e Matheus Uribe (Colômbia) estiveram ao serviço das respetivas seleções.

Mehdi Taremi foi dispensado da seleção iraniana, mas está em trânsito, de regresso ao Porto.

Aos 14 internacionais juntam-se os três lesionados: Manafá, em tratamento, e Bruno Costa e Pepê, que treinam condicionados.

O Porto volta a treinar na quarta-feira, às 10h30, no Olival. O Porto-Santa Clara joga-se segunda-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.