Mário Jardel entrega Bota de Ouro e Bota de Prata ao museu do FC Porto

Mário Jardel entregou ao museu do FC Porto os prémios que recebeu ao serviço dos azuis e brancos

O antigo avançado dos dragões decidiu homeagear o clube em que jogou durante quatro anos, entre 1996/97 e 1999/00.

O goleador conquistou duas vezes a bota de ouro, uma ao serviço dos azuis e brancos e outra quando jogava no Sporting, em 1998/99 e 2001/02, respetivamente.

Nesse tempo, o brasileiro conquistou três campeonatos de Portugal, duas taças de Portugal e uma supertaça portuguesa. No Sporting, onde jogou entre 2001/02 e 2002/03, também conquistaria um campeonato e uma taça de Portugal.

É, a par de Fernando Gomes e Eusébio, também com duas conquistas cada um, o único a conquistar este troféu individual a jogar na liga portuguesa, tendo sido, também, o mais recente.

No campeonato português, os seus números não passam despercebidos. Foi o melhor marcador do campeonato cinco vezes, quatro delas consecutivas.

Na edição da Liga dos Campeões de 1999/00, ao serviço do Porto, fez dez golos, o mesmo que Rivaldo, do Barcelona, e Raúl, do Real Madrid, mas por ter jogado menos minutos, foi o vencedor dessa distinção.

Jardel já tinha feito o mesmo com a Bota de Ouro conquistada em 2002, tendo doado ao museu do Sporting em julho do ano passado.