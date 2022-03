FC Porto sem 17 jogadores treina em conjunto com a equipa B

O FC Porto, privado de 17 jogadores, entre seleções, Covid-19 e lesões, realizou um treino conjunto com a equipa B, esta sexta-feira.

Diogo Costa, Otávio, Vitinha (Portugal), João Mário, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Gonçalo Borges (Portugal sub-21), Mbemba (RD Congo), Zaidu (Nigéria), Grujic (Sérvia), Eustáquio (Canadá) e Uribe (Colômbia), que estão ao serviço das respetivas seleções, desfalcaram o treino, assim como Pepe e Taremi, infetados com Covid-19. O central deverá, aliás, continuar com a seleção portuguesa após recuperar.



A esses 14 indisponíveis, juntam-se os três nomes no boletim clínico: Manafá (tratamento), Bruno Costa (tratamento) e Pepê (ginásio).

O FC Porto só volta a treinar na segunda-feira, às 17h00, no Olival.

Os dragões preparam a receção ao Santa Clara, marcada para o dia 4 de abril, segunda-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão, a contar para a 28.ª jornada do campeonato. Encontro que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.