Sérgio Conceição chama nove jovens da B ao treino do Porto

Sérgio Conceição completou o grupo de trabalho do FC Porto, no treino desta quinta-feira, com a chamada de nove jogadores da equipa B.

Rodrigo Pinheiro, João Marcelo, João Mendes, Mor Ndiaye, Diogo Ressurreição, Rodrigo Fernandes, Samba Koné, João Peglow e Danny Namaso tiveram oportunidade de treinar com o plantel principal.



Manafá e Bruno Costa, que realizaram tratamento, e Pepê, que fez trabalho de ginásio, continuam a constar no boletim clínico portista.

Sérgio também não pode contar com os 12 jogadores nas seleções: Diogo Costa, Otávio e Vitinha (Portugal), João Mário, Fábio Vieira, Francisco Conceição e Gonçalo Borges (Portugal sub-21), Mbemba (RD Congo), Zaidu (Nigéria), Grujic (Sérvia), Eustáquio (Canadá) e Uribe (Colômbia).

Pepe e Taremi, infetados com Covid-19, desfalcam, igualmente, as contas portistas. O central deverá continuar a não contar, uma vez que Fernando Santos ainda espera contar com ele para a final do "play-off" de acesso ao Mundial 2022, caso Portugal derrote a Turquia esta quinta-feira.

Ao todo, são 17 os jogadores do FC Porto atualmente indisponíveis.

Os dragões preparam a receção ao Santa Clara, marcada para o dia 4 de abril, segunda-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão, a contar para a 28.ª jornada do campeonato. Encontro que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.