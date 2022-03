Pinto da Costa testa positivo à Covid-19

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, testou positivo à Covid-19. Informação avançada pelo "Correio da Manhã" e confirmada pela Renascença.

De acordo com o que a Renascença apurou, Pinto da Costa, de 84 anos, encontra-se estável e sem complicações de maior.

Conforme as normas sanitárias atualmente em vigor, o presidente do FC Porto poderá ter alta ao fim de sete dias de isolamento, desde que esteja assintomático ou tenha apenas sintomas ligeiros.

Trata-se do terceiro caso de Covid-19 no FC Porto, depois de Mehdi Taremi, que falhou a visita ao Moreirense, e Pepe, que não poderá ajudar Portugal frente à Turquia, na meia-final do "play-off" do Mundial 2022. Para o lugar do central portista, foi chamado Tiago Djaló, do Lille.