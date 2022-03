SAD do FC Porto lança novo empréstimo obrigacionista

A SAD do FC Porto lançou um novo empréstimo obrigacionista num montante inicial máximo de 40 milhões de euros.

Esta emissão entre 2022 e 2025 oferece uma taxa de juro anual de 5,25%. A SAD portista garante que o teto do empréstimo obrigacionista poderá ser aumentado até ao dia 5 de abril, tal como aconteceu com o último.

O período das ofertas decorre entre 28 de março e 8 de abril. O investimento mínimo é de 2500 euros, o correspondente a 500 obrigações.

O último empréstimo obrigacionista da SAD do FC Porto foi lançado em maio do ano passado, com cerca de 65 milhões de euros angariados pela SAD portista, correspondente a 93% do total de títulos emitidos, correspondentes ao maior empréstimo obrigacionista da história do futebol português.