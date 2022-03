"Houve uma reunião da Liga no ano passado onde foi falado desse problema. Somos dos últimos no aproveitamento do jogo. Já foi muito falado. Houve várias propostas, eu disse na última que deveria estar presente alguém da APAF", atira.

O técnico do FC Porto acredita que os árbitros deveriam estar integrados nas reuniões da Liga, em que se discute o futuro do futebol português.

"Houve treinadores que me marcaram muito. Uns tinham uma qualidade incrível na motivação, outros que eram mais fortes no campo. Um foi meu treinador, o mister Jorge Jesus é um desses casos", disse.

Jorge Jesus "marcou muito" Sérgio Conceição. O atual treinador do FC Porto recordou algumas inspirações que teve ao longo da carreira e destacou o ex-técnico do Benfica, por quem foi treinado no Felgueiras em 1995/96.

Miúdos "ficam fragilizados" com dura

O treinador traçou ainda um paralelismo sobre o atual estado da formação. Sérgio diz que "há muito a melhorar" na formação em relação à exigência com os jogadores.

"Temos jogadores da formação com muita qualidade, mas estão a perder-se alguns valores importantes. Temos muito a melhorar no foco, na exigência que têm que ter os miúdos. Parece que os miúdos ficam muito afetados com isso. Tenho um animal competitivo como o Pepe e depois apanho três ou quatro miúdos que ficam fragilizados porque o treinador deu uma dura", atira.



Conceição relaciona com a exigência do clube portista, com jogos regulares e com exigência de vitória.

"Tem a ver com a dificuldade de incutir nesta malta a exigência do FC Porto, que luta a cada três dias por ganhar jogos, que depois no final podem ser transformados em títulos", termina.

Pausa "é sempre boa"

Já na zona mista do evento, Sérgio Conceição fica satisfeito pela pausa para seleções para poder "respirar", mas lamenta ficar sem tantos jogadores.

"O grande problema é que esta pausa não seja para todos os jogadores. Ficamos sem muitos jogadores, vão ter jogos importantes e viagens nas seleções. Não sei o que será melhor, mas sei que vou ter algum tempo para respirar e isso é sempre bom", atira.

O FC Porto está na liderança do campeonato, mas não pensa a longo-prazo. O objetivo de Sérgio Conceição é preparar a próxima partida frente ao Santa Clara.

"As vitórias só fazem sentido se vencermos o título. Não vale a pena pensar nos jogos que faltam, mas preparar com os poucos que ficaram, e depois preparar o jogo com o Santa Clara. É essa a nossa atitude perante o que resta do calendário, não só o campeonato, como a Taça", atira.