Vitinha "feliz" com chamada à seleção nacional

Vitinha poderá estrear-se, pela seleção nacional, no confronto contra a Turquia na meia-final do "play-off" de acesso ao Mundial, marcado para quinta-feira, depois de ter sido chamado para substituir o lesionado Ruben Neves .

Portugal enfrenta a missão de vencer a Turquia, nas meias-finais do "play-off", e, em caso de sucesso, eliminar Itália ou Macedónia do Norte parar marcar presença no Mundial do Qatar.

Uma tarefa árdua que Vitinha mostra reconhecer: "Estou consciente da confiança e da enorme responsabilidade que temos pela frente", acrescentou o médio que este ano já marcou três golos e fez duas assistências pelo FC Porto.

É precisamente no "seu" estádio, no Dragão, que Vitinha se pode estrear pela seleção principal. O jogo com a Turquia está agendado para quinta-feira, às 19h45. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.