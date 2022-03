Sporting pressiona, mas "o Porto está melhor"

Domingos Paciência acredita que o campeonato ainda não está resolvido, e prevê luta pelo título até às últimas jornadas, mas o antigo treinador do Sporting e ex-jogador do FC Porto considera que os dragões "estão melhor".

"Aproxima-se o fim do campeonato e cada jogo é uma final. O Futebol Clube do Porto tem vantagem de seis pontos mas o Sporting, como é logico, vai continuar a pressionar, no sentido de recuperar essa desvantagem. Mas, analisando aquilo que é o momento das equipas, acho que Futebol clube do Porto está melhor", afirma, em declarações aos jornalistas, à margem do Fórum de Treinadores, que decorre em Leiria.

Num olhar para o desempenho recente e para o calendário dos dois candidatos, Domingos conclui que "se o Porto mantiver este nível, tudo leva a crer que pode conquistar o título".

Tarefa do Benfica não é fácil. Rangers ao nível do Braga

Afastados da luta pelo primeiro lugar, Benfica e Sporting de Braga continuam em prova nas competições europeias. Domingos projeta uma tarefa díficil para os lisboetas, diante do Liverpool, nos quartos de final da Liga dos Campeões, e uma missão ao alcance do Braga, com o Rangers, na mesma fase, mas da Liga Europa.