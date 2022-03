Domingos Paciência vê chamada de Vitinha à seleção como natural

Domingos Paciência considera que a chamada de Vitinha à seleção principal é "natural". O antigo treinador e ex-jogador do FC Porto argumenta que o médio "tem tido um crescimento sustentado e com uma preponderância muito grande na dinâmica daquilo que é o jogo do Porto".

"É natural que Fernando Santos esteja atento", acrescenta. Domingos Paciência acredita que o percurso de Vtitinha nas camadas jovens da seleção - estava na convocatória de Rui Jorge para os sub-21 - pesou na decisão do selecionador.

"O Vitinha é um jogador que faz parte das seleções, já tem um percurso de seleções e é natural que esses jogadores tenham sempre mais prioridade", observa. O jovem do Futebol Clube do Porto foi figura de destaque no Europeu de sub-19, em 2019, equipa na qual era capitão, e mais recentemente, no Europeu de sub-21, onde foi titular na final perdida diante da Alemanha.

O jogador, de 22 anos, não integrou as escolhas iniciais do selecionador para o "play-off" de apuramento para o Mundial 2022, mas foi chamado de urgência, para compensar a ausência de Rúben Neves, lesionado.