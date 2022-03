Sérvia convoca Grujic e Radonjic para dois particulares

Marko Grujic, do FC Porto, e Nemanja Radonjic, do Benfica, integram a convocatória da Sérvia para os particulares com Hungria e Dinamarca.

O médio portista e o extremo benfiquista fazem parte de uma lista de 24 jogadores, em que também figuram os ex-Benfica Luka Jovic, Stefan Mitrovic e Andrija Zivkovic, e o ex-Sporting Nemanja Gudelj.

A Sérvia, que se apurou diretamente para o Mundial 2022 ao derrotar Portugal na última jornada da fase de qualificação, recebe a Hungria a 24 de março e visita a Dinamarca cinco dias depois.