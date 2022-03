Sérgio Conceição fez uma "gestão muito acertada"

“A este nível não há organismo que aguente competir de três em três dias. Se competir ao quarto dia a probabilidade de as coisas serem normais é muito grande”, considera Rui Quinta, em entrevista a Bola Branca , na qual faz notar que, no regresso ao campeonato, domingo, diante do Boavista, “o Porto vai competir ao terceiro dia”.

Rui Quinta, ex-treinador adjunto do FC Porto, aprova a gestão que Sérgio Conceição fez do plantel, no jogo em Lyon, em que o empate (1-1) custou aos portistas o afastamento da Liga Europa.

Nada, ou muito pouco, correu bem ao FC Porto, nesta deslocação a França. Depois do empate, a equipa ficou retida em Lyon, devido a uma avaria no avião. O adiamento do regresso a Portugal encurta o tempo de preparação para o dérbi do Bessa, marcado para domingo às 20h45, mas Rui Quinta não vê aí um problema.

“Se calhar, depois do jogo de ontem, até é melhor que os jogadores fiquem no hotel a recuperar. O jogo com o Boavista já anda a ser preparado desde que o Porto está a jogar. Nesta cadência a preparação passa sobretudo pelos jogos que estão a realizar. Estas equipas vivem essencialmente dos momentos de jogo. Depois, é aproveitar o descanso entre jogos, algumas sessões de vídeo para falar sobre as particularidades de cada jogo. A equipa cresce e consolida-se em jogo, o que para mim é claramente uma vantagem”, considera Rui Quinta.