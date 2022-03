FC Porto já chegou. Tem pouco mais de 48 horas para preparar o dérbi

O FC Porto já aterrou em Portugal, depois de ter estado retido em Lyon, e terá, agora, pouco mais de 48 horas para preparar a visita ao Boavista, a contar para a 27.ª jornada do campeonato.

A comitiva portista, que planeava regressar na noite de quinta-feira, tinha ficado retida em França, depois da eliminação da Liga Europa, devido a uma avaria no avião, tendo tido de passar a noite em Lyon, como confirmou a Renascença. Regressou esta sexta-feira, pelas 16h30.

O espaço de tempo para o dérbi com o Boavista era curto e passa a ser ainda menor agora. Os dragões ainda treinarão esta sexta-feira. No total, têm apenas cerca de 52 horas para preparar a partida no Bessa.



O Boavista-FC Porto joga-se no domingo, às 20h45. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.



[notícia atualizada às 17h22]